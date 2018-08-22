Детская школа искусств в Воткинске стала победителем общероссийского конкурса

Педагог этой школы также стала победителем конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств».

Воткинск. Удмуртия. Детская школа искусств №2 в Воткинске стала победителем общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». Как сообщается в группе учебного заведения «ВКонтакте», в конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств», который также проводит Минкультуры России, победила преподаватель ДШИ №2 Воткинска Ольга Сентякова.

От участников общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств» требовалось представить сведения о деятельности своего учебного заведения и видео-презентацию, отражающую основные направления развития учреждения.

Конкурс проходил в два этапа. Решение конкурсной комиссии приняли в пользу воткинской школы и в пользу Ольги Сентяковой - единственных представителей Удмуртской Республики в списке победителей.