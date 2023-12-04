Хоккейная команда «Ижсталь» одержала третью победу подряд

Ижевск. Удмуртия. Со счетом 4:2 хоккеисты «Ижстали» обыграли команду «Молот» из Перми. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Ижсталь».

Игра прошла 3 декабря в крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. Матч начался с символического вбрасывания от чемпионов мира, обладателей Кубка мира и России, победителей в командных и личных выступлениях по адаптивному тхэквондо Анны Кривенко и Дмитрия Королятина.

На 10 минуте матча счет открыла команда соперника, но на последней минуте первого периода защитник «Ижстали» Глеб Шаборшин сравнял счет. Во втором периоде счет не изменился. Последняя двадцатиминутка началась с гола сталевара Василия Стрельцова, и на 47 минуте ижсталевцы вновь забили шайбу в ворота соперника. Впервые в составе команды это сделал Владислав Ушенин.

Спортсмены «Молота» решили снять вратаря и забили второй гол, но на последней минуте матча хоккеист «Ижстали» Александр Шикун отправил шайбу в их пустые ворота.

«Хорошая игра. Но, в первую очередь, хотел бы, конечно, поблагодарить нашего шестого игрока — это болельщики. Очень приятно играть, когда трибуны полные, когда они заряжают нас на полный ход, характер, выносливость. Конечно, было очень приятно. Ребята молодцы, выполнили задачу, поставленную на игру сегодня. Игра получилась, скажем так, на выполнение всех своих действий: от вратаря до нападающих, защитников. Результат радует», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

Напомним, что ранее сталевары обыграли две команды из Санкт-Петербурга — «СКА-Нева» и «Динамо».