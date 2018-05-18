Музей Сарапула пригласил горожан на эксклюзивную экскурсию

Мероприятия пройдут в рамках акции «Ночь музеев-2018».

Сарапул. Удмуртия. Экскурсия «По Сарапулу с рыжей девочкой» пройдёт в городе в субботу, 19 мая. Как сообщает пресс-служба Музея истории и культуры Среднего Прикамья, мероприятие приурочено к Всероссийской акции «Ночь музеев-2018».

В праздничный день историко-краеведческий музей также проведёт эксклюзивную экскурсию в фондохранилище «Редкая книга» - «Музейный десерт», а также автобусную программу «Вечерний Сарапул». Юным посетителям музея будет предложена оригинальная игра «Музейный дублёр», в ходе которой ребята познакомятся с музейными профессиями, узнают интересные сведения об истории музея, его экспонатах, а также о том, как создаются выставки.

В воскресенье, 20 мая, в музейном комплексе организуют акцию «Экскурсия в подарок». При приобретении входного билета для посетителей профессиональные гиды проведут бесплатный экскурс по залам музея.