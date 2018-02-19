В Ижевске впервые прошла биеннале по лепке и скульптуре

Работы скульпторов оценивало московское жюри.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла VI открытая межрегиональная биеннале детского художественного творчества по лепке и скульптуре имени Ясакова. Председателем жюри выступил скульптор Московского государственного художественного института имени Сурикова Александр Миронов, сообщает пресс-служба республиканского музея изобразительных искусств.

В этом году на конкурс было представлено более 170 работ от участников из Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула, Глазова, Шаркана, Селтов, Увы, Малой Пурги, поселка Новый, Игры, Сюмсей, а также из Уфы, Чайковского, Нижнекамска и Бердска.

Победителями и обладателями золотых медалей стали две участницы из Шаркана, а также конкурсантки из Ижевска, Воткинска и Увы.

Наша справка:

Биеннале детского художественного творчества по лепке и скульптуре имени Ясакова является единственной в России выставкой-конкурсом детских скульптурных работ. Проект организован детской школой искусств № 2 Воткинска и обществом воткинских художников.