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      В Ижевске впервые прошла биеннале по лепке и скульптуре

      13:54, 19 февраля, 2018
      Анна Торхова
      13:54, 19 февраля, 2018
      Анна Торхова
      870
      0
      #Ижевск\n#выставка\n#музей\n#Удмуртия\n#скульптура\n#художники
      Фото: пресс-служба Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств
      870
      0

      Работы скульпторов оценивало московское жюри.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла VI открытая межрегиональная биеннале детского художественного творчества по лепке и скульптуре имени Ясакова. Председателем жюри выступил скульптор Московского государственного художественного института имени Сурикова Александр Миронов, сообщает пресс-служба республиканского музея изобразительных искусств.

      В этом году на конкурс было представлено более 170 работ от участников из Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула, Глазова, Шаркана, Селтов, Увы, Малой Пурги, поселка Новый, Игры, Сюмсей, а также из Уфы, Чайковского, Нижнекамска и Бердска.

      Победителями и обладателями золотых медалей стали две участницы из Шаркана, а также конкурсантки из Ижевска, Воткинска и Увы.

      Наша справка:

      Биеннале детского художественного творчества по лепке и скульптуре имени Ясакова является единственной в России выставкой-конкурсом детских скульптурных работ. Проект организован детской школой искусств № 2 Воткинска и обществом воткинских художников.

      13:54, 19 февраля, 2018
      Анна Торхова
      870
      0
      #Ижевск\n#выставка\n#музей\n#Удмуртия\n#скульптура\n#художники

       

       

       

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