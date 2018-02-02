Фестиваль «Всемирный день пельменя» стартовал в Удмуртии

В этом году фестиваль вышел за пределы Ижевска и «пельменную» идею подхватили районы республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии четвертый раз стартовал традиционный «Пельменный фестиваль». До 10 февраля гостям предлагают окунуться в атмосферу праздника, научиться различным техникам лепки пельменей и узнать рецепты семейного блюда со всего мира.

Как рассказали журналистам повара, удмуртские пельмени отличаются от обычных тем, что с одной стороны «пельняня» принято оставлять отверстие, чтобы он был сочнее. Особый секрет кроется также и в начинке, в её составе должно быть 45% говядины, 35% свинины, 25% баранины.

В этом году организаторы подготовили мастерские не только для взрослых, но и для детей, в том числе и ребят с особенностями развития. В республику съедутся команды из Дагестана, Татарстана, Пермского края, Самарской и Саратовской областей. В пельменных играх примут участие более 50 команд со всего региона. Как отметила министр нацполитики Удмуртии Лариса Буранова, туристы целенаправленно приезжают посетить удмуртский пельменный фестиваль.

«Мы ведем плотно переговоры с Китаем <…>. Нынче не хватило чуть времени чтобы у нас здесь была китайская команда. В следующем году она точно будет у нас со своей программой», - рассказала министр.

Отметим, на традиционный «Пельменьфест» из бюджета Удмуртии выделено всего около 35 тыс.рублей, остальные средства поступили от партнеров и из федерального бюджета.

«Это находит отклик, я вас уверяю, в любой форум, на любую конференцию, министерство или просто встречаешься с кем-то в Москве, все говорят: «О, круто, у вас там «Пельменьфест», расскажи поподробнее», - поделился с журналистами глава Удмуртии Александр Бречалов.

День пельменя Uploaded by ИА Сусанин on 2018-02-02.

Программа мероприятий:

02 февраля в 18:00 – «Вернисаж пельменей». Место: Ижевский филиал «Российского университета кооперации»;

03 февраля 13:00 - «Пельменная диета» или как легко быть здоровым и спортивным. Место: СК «Платформа» на 9 января, 219а;

03 февраля 14:00 – «Сказочный пельнянь». Место: Музей ИЗО;

04 февраля 11:00 - Удмуртская культура «НУНЫКАЙ» (для детей 2-4 лет). Место: Детский развивающий центр «Сёма»;

04 февраля 12:30 - Удмуртская культура «НУНЫКАЙ» (для детей 5-9 лет). Место: Детский развивающий центр «Сёма»;

04 февраля 14:30 - Удмуртская культура «НУНЫКАЙ» (для всех желающих от 10 лет). Место: Детский развивающий центр «Сёма»;

07 февраля 14:00 - Брошь «Пельнянь». Место: Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел;

08 февраля 19:30 - Интеллектуально развлекательная игра «Визь пуйы» (Варит котелок). Место: Пивоварня Welten;

Программа мероприятий на 10 февраля:

Центральная площадь Ижевска:

11:00-11:30 – Церемония открытия фестиваля «Всемирный день пельменя-2018» на центральнйо сцене;

11:30-16:00 – Концертная программа на центральной сцене, в том числе: Фолк-фестиваль «Этно-мир», розыгрыши и конкурсы, интервью и видео о жизни фестиваля;

13:00, 15:00, 17:00 – Пельменные пешеходные экскурсии;

10:00-18:00 – Межнациональный пельменный СЪЕСТ;

10:00-16:00 – гастрономическая карта народов России «Вкусная страна»;

10:00-18:00 – Ярмарка-продажа «Пельменные ряды»;

10:00-17:00 – «Шудон корка» (дом игр для детей);

10:00-17:00 – Дизайн-маркет «Подарок из Удмуртии»;

10:00-17:00 – Выставка работ участников конкурса «Золотые руки»;

11:00-16:00 – Акция «Открытка из Ижевска»;

15:30 – Розыгрыш по итогам акции «Вкусный рынок» от партнера фестиваля «Рынок на Сенной»;

10:00-16:00 – «Пельменные игры» и аттракционы, в томч силе: Тупен Шудон, Пельнянькей, Пельнянь-шудон, Рабалка, охота, и собирательство, Секыт пельнянь;

16:00-17:00 – Подведение итогов и награждение победителей онлайн-конкурсов, премии гастрономического качества «Золотой пельнянь», вручение кубка «Удмуртская шумовка»;

17:00 – Главный розыгрыш «Годового запаса пельменей»

10:00-18:00 – Горячая еда и напитки.

Площадка у монумента «Дружба народов»:

11:00-12:00 – Регистрация участников семейных соревнований;

12:00-15:00 – Творческие и спортивные презентации проектов и организаций, работающих с особенными детьми и взрослыми

12:00-15:00 – Пельменные игры для участия семей с особенными детьми;

11:00-15:00 – Мастер-классы и настольные игры в теплом шатре;

11:00-15:00 – Фотозоны. Анимация. Игры;

11:00 – 15:00 – Горячая еда и напитки.

Набережная ижевского пруда:

Кубок «Удмуртская шумовка»

11:00 – регистрация участников;

11:00-15:00 – Спортивно-национальные соревнования на кубок «Удмуртская шумовка»;

11:00–15:00 – Творческие выступления и розыгрыши;

11:00-15:00 – Фестиваль воздушных змеев «Летать легко!» и фотозона «Сады ветра»;

11:00-16:00 – «Пельменные игры» и аттракционы, в том числе: Кукей Бичаса, Пельняньтон, Пельменные фотозоны;

10:00-16:00 – Горячая еда и напитки.