В столице Удмуртии пройдет шестой ижевский кинофестиваль

В этом году в программе почти не будет фильмов удмуртских и ижевских авторов, большее внимание будет уделяться проектам киностудий со всей России.

Ижевск. Удмуртия. Шестой ижевский кинофестиваль пройдет в столице Удмуртии. Как сообщают организаторы мероприятия, он состоится 25 и 26 декабря в киноцентре «Дружба» в 17:30.

В этом году в программе практически не будет фильмов удмуртских и ижевских авторов. Большее внимание будет приковано к творчеству киностудий со всей России.

«Мы вышли на новый, очень престижный уровень. Фестиваль впервые стал международным: мы получили свыше двух сотен заявок не только из нашей страны, но и из Беларуси и Казахстана. К участию принималось короткометражное кино на русском языке или с русскими субтитрами продолжительностью до 30 минут из любой точки мира», - отмечают организаторы.

Список фильмов конкурсной программы будет опубликован ориентировочно в ближайший четверг, 21 декабря.