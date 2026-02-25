Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии объявлен конкурс на выполнение работ по ремонту тротуаров в рамках программы «Пешеходный Ижевск». Информация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 151,5 млн рублей. Подрядчику предстоит отремонтировать тротуары, расположенные вдоль дорог общего пользования местного значения. Конкретные адреса и объемы будут определяться заявками заказчика в ходе исполнения контракта.

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» и субсидии из бюджета Удмуртской Республики.

Ремонт должен завершиться к 31 октября 2026 года.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков уже ведется. Победителю предстоит не только отремонтировать покрытие, но и обеспечить полный комплекс работ: от разработки проекта производства работ до гарантийного обслуживания объектов в течение установленного срока. Для тротуаров гарантия составит 5 лет.

Напомним, в 2025 году по программе «Пешеходный Ижевск» в столице Удмуртии отремонтировали 48 тротуаров. В текущем году также продолжится ремонт межквартальных проездов.