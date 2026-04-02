Ижевск. Удмуртия. Вопрос ремонта тротуара на ул. Ворошилова в Ижевске «подвис». Диалог между властью и обществом произошёл в паблике «Благоустройство г. Ижевска».

«Пешеходный тротуар по ул. Ворошилова от остановки «Ул. Цветочная» до кольца Ворошилова- Петрова находится в неудовлетворительном состоянии: тротуарная плитка выходит из строя и разваливается. Какие меры будут приняты для ремонта и когда?», — задался вопросом горожанин.

Ему ответил официальный аккаунт администрации Ижевска, сообщив, что «в настоящее время продолжается судебное разбирательство с подрядной организацией, которая не исполняет гарантийные обязательства, в связи с чем срок выполнения работ, к сожалению, не определён».