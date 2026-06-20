Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сменили подрядчиков по ремонту тротуаров и проездов по проектам «Пешеходный Ижевск» и «Межквартальный Ижевск». Об этом сообщается на официальном сайте городских властей.

3 месяца назад ООО «Строительное управление - 157» из Перми выиграло тендер по ремонту тротуаров и межквартальных проездов в Ижевске. Но сроки начала работ не были соблюдены, после чего заказчик инициировал включение данного подрядчика на 2 года в реестр недобросовестных поставщиков.

В результате был заключен контракт с подрядной организацией, занявшей второе место в ранее проводившихся торгах. В итоге строительные работы по проекту «Межквартальный Ижевск» будет проводить ООО «Радонеж дорожные конструкции». За реализацию проекта «Пешеходный Ижевск» теперь отвечает ООО «РИОЛ». Данные организации находятся в столице Удмуртии.

Подрядчики должны выйти на объекты в 20-х числах июня. Работы по ремонту более 40 тротуаров и 26 межквартальных проездов по этим программам планируется завершить до 1 сентября 2026 года.