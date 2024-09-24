В Удмуртии стартовал приём заявок на получение грантов для социальных и молодых предпринимателей

Ижевск. Удмуртия. Министерство экономики Удмуртской Республики объявило о начале конкурсного отбора на гранты для социальных и молодых предпринимателей. Об этом сообщается на сайте министерства.

Выиграть гранты могут средние и малые предприниматели. Минимальная сумма гранта – 100 тыс рублей, максимальная – 500 тыс. При этом обязательным условием для получателя является софинансирование 25% от общей суммы затрат.

Средства гранта можно направить на следующие цели: приобретение основных средств; приобретение сырья, расходных материалов; приобретение оргтехники, оборудования; оплата аренды помещения; технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры; приобретение программного обеспечения; продвижение в социальных сетях; оформление результатов интеллектуальной собственности; паушальный платеж; переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения; уплата первого взноса при заключении договора лизинга и лизинговых платежей.

Подробная инструкция, как подать документы на получении гранта, размещена на сайте министерства.