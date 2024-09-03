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Впервые в 2024 году из Удмуртии в Казахстан экспортировали 200 тонн соевого и подсолнечного жмыха

17:10, 03 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Впервые в 2024 году из Удмуртии в Казахстан экспортировали 200 тонн соевого и подсолнечного жмыха
17:10, 03 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
141
0
#Удмуртия\n#экспорт\n#бизнес
Фото: unsplash.com (Bernd Dittrich)
141
0

В продукции не выявили вредных организмов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии состоялась первая в 2024 году отправка 100 т соевого жмыха и 100 т подсолнечного жмыха в Казахстан. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

30 августа продукцию проверили в Удмуртском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. Лабораторная экспертиза не выявила карантинных вредных организмов. 2 сентября собственнику жмыха выдали фитосанитарный сертификат, разрешающий экспорт.

Отмечается, что за аналогичный период 2023 года соевый и подсолнечный жмых не вывозили из Удмуртии в Казахстан.  

17:10, 03 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
141
0
#Удмуртия\n#экспорт\n#бизнес