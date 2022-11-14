От владельца неканоничной «Церковной лавки» в Ижевске потребовали сменить вывеску

Ижевск. Удмуртия. Управление ФАС по Удмуртии выдало предупреждению владельцу ларька с вывеской «Церковная лавка» на улице Красная в Ижевске о том, что наименование торгового объекта вводит покупателей в заблуждение. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Ранее в управление пришло обращение от Ижевской епархии о проведении проверки правомерности размещения напротив собора Александра Невского нестационарного торгового объекта (НТО) «Церковная лавка», который не является подразделением епархии.

Предприниматель продаёт кресты, свечи, иконы и другие товары, которые не были освящены по канонам РПЦ. Вывеска «Церковная лавка» абсолютно идентична по содержанию с лавкой на территории собора Александра Невского. В ходе проверки были установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Владельцу лавки выдано предупреждение о необходимости сменить вывеску.

Также надзорный орган выявил нарушения закона о защите конкуренции со стороны администрации Ижевска, выразившиеся в дискриминации на рынке размещения НТО. Установлено, что лавка размещена на придомовой территории, в связи с чем руководство района не приняло меры реагирования по правомерности размещения НТО, поскольку полномочия администрации ограничены землями, находящимися в муниципальной собственности.

Управлением установлено, что в Удмуртии отсутствуют акты, по которым регулируются правила размещения НТО на частной земле и придомовых территориях. Условия размещения НТО должны быть одинаковыми для всех участников правоотношений.

Администрации Ижевска выдано предупреждение об установлении равных условий размещения НТО.

«В целях исполнения предупреждения Администрации необходимо предусмотреть меры реагирования по соблюдению требований Правил благоустройства, а также установить механизм взаимодействия органов местного самоуправления и участников бизнеса при размещении НТО на землях, находящихся в частной собственности и придомовых территориях», — говорится в сообщении пресс-службы УФАС по Удмуртии.