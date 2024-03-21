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Арбитражный суд обязал в два раза урезать стоимость контракта на разработку Генплана Ижевска

11:22, 21 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Арбитражный суд обязал в два раза урезать стоимость контракта на разработку Генплана Ижевска
11:22, 21 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
312
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#генплан\n#УФАС
Фото: ИА «Сусанин»
312
0

Теперь начальная стоимость составляет 10 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Главное управление архитектуры и градостроительства администрации Ижевска по требованию регионального УФАС снизило начальную цену контракта в 2 раза. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В октябре 2023 года антимонопольная служба отменила итоги аукциона на разработку проекта генплана Ижевска. Причиной послужили выявленные нарушения закона о контрактной системе. Были выданы предписания об их устранении:

·        установить к участникам закупки и составу заявки требование о наличии лицензии на осуществление геодезических и картографических работ;

·        исключить из критерия оценки заявок требование к территориальной численности населения «не менее 400 000 человек».

Управление архитектуры не согласилось с данными выводами и обратилось в Арбитражный суд.

Суды двух инстанций признали предписания законными, обязав управление архитектуры к их исполнению. Закупка на поиск подрядчика вновь объявлена. Заявки принимаются до 27 марта. Начальная цена контракта урезана в два раза и теперь составляет 10 млн рублей.

11:22, 21 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
312
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#генплан\n#УФАС