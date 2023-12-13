Андрей Анголенко возглавил УФАС по Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Андрей Анголенко возглавил УФАС России по Удмуртии. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цыганов представил его главе Удмуртии Александру Бречалову, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

С 2015 года Андрей Анголенко был заместителем руководителя УФАС по Удмуртии.

Напомним, с 2019 года управление возглавлял Евгений Капсудин. «В своей контрольной деятельности служба по большей мере применяет превентивные меры воздействия, призванные сохранить баланс частных и публичных интересов при выявлении признаков нарушений антимонопольного законодательства. Выбранный подход деятельности по итогам работы за 2022 год обеспечил Управлению вхождение в ТОП-10 из 85 субъектов РФ», — сообщалось на странице УФАС в соцсети «ВКонтакте» при подведении итогов деятельности Управления за 1 полугодие 2023 года.

Наша справка: Анголенко Андрей Владимирович родился в 1983 году в Ижевске.

В 2005 году окончил Удмуртский госуниверситет по специальности «Физика конденсированного состояния вещества».

В 2008 году — Удмуртский госуниверситет» по специальности «Экономика труда».

В 2012 году — Удмуртский госуниверситет» по специальности «Юриспруденция».

2001-2002 гг. — работал лаборантом в Физико-техническом институте УрО РАН.

2005-2007 гг. — ДООО «Ринкос» ОАО «Ижевский радиозавод», инженер, сменный мастер.

2008 г. — замдиректора по коммерческим вопросам в ООО «Спецмонтажстрой».

2009-2014 гг. — специалист первого разряда, специалист-эксперт, государственный инспектор, ведущий специалист-эксперт, старший государственный инспектор, начальник отдела Удмуртского УФАС России.

С 26 ноября 2014 г. – 09 марта 2015 г. — исполняющий обязанности заместителя руководителя Удмуртского УФАС России.

С 10 марта 2015 г. по 21 ноября 2023 г. — заместитель руководителя Удмуртского УФАС России.