Организаторов выставки пауков в Ижевске заподозрили в нарушении закона о рекламе

Ижевск. Удмуртия. Антимонопольной службой возбуждено дело в связи распространением рекламы выставки пауков в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Удмуртского УФАС России, в действиях организаторов усматриваются признаки нарушения закона о рекламе.

Дело было возбуждено по заявлению жительницы Ижевска, в котором указывалось на факты расклеивания на столбах, деревьях, ограждениях на территории Ижевска рекламы о проведении в одном из торговых центров выставки.

Специалисты УФАС установили, что выставка явно была рассчитана, в том числе, на детскую аудиторию. Однако в рекламе отсутствовало указание на тип информационной продукции, который, согласно закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, маркируется знаками «0+», «6+», «12+», «16+», «18+».

Кроме того, выяснилось, что подобные нарушения ранее были выявлены в Омске и подмосковном Одинцово.

Дело находится на рассмотрении, действиям организаторов выставки будет дана правовая оценка.