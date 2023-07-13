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Организаторов выставки пауков в Ижевске заподозрили в нарушении закона о рекламе

16:47, 13 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Организаторов выставки пауков в Ижевске заподозрили в нарушении закона о рекламе
16:47, 13 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
798
0
#Ижевск\n#развлечения\n#реклама\n#нарушения\n#УФАС
Фото: ru.freepik.com
798
0

Антимонопольной службой возбуждено дело.

Ижевск. Удмуртия. Антимонопольной службой возбуждено дело в связи распространением рекламы выставки пауков в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Удмуртского УФАС России, в действиях организаторов усматриваются признаки нарушения закона о рекламе.

Дело было возбуждено по заявлению жительницы Ижевска, в котором указывалось на факты расклеивания на столбах, деревьях, ограждениях на территории Ижевска рекламы о проведении в одном из торговых центров выставки. 

Специалисты УФАС установили, что выставка явно была рассчитана, в том числе, на детскую аудиторию. Однако в рекламе отсутствовало указание на тип информационной продукции, который, согласно закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, маркируется знаками «0+», «6+», «12+», «16+», «18+».

Кроме того, выяснилось, что подобные нарушения ранее были выявлены в Омске и подмосковном Одинцово.

Дело находится на рассмотрении, действиям организаторов выставки будет дана правовая оценка.

16:47, 13 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
798
0
#Ижевск\n#развлечения\n#реклама\n#нарушения\n#УФАС