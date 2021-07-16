В Удмуртии объемы несырьевого экспорта превысили показатели допандемийного периода

За 5 месяцев выручка составила почти 270 млн долларов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выросли объемы несырьевого экспорта. Об этом на заседании экспортного совета сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

За 5 месяцев 2021 года выручка составила почти 270 млн долларов, что больше показателя двух последних лет. По словам главы, сравнивать 2020 и 2021 года некорректно из-за нагрянувшей пандемии, однако в 2019 году за аналогичный период сумма составляла 192 млн долларов, в 2020 году - 73 млн долларов. Стремительный рост в экспорте показывают субъекты малого и среднего предпринимательства.

Рост несырьевого экспорта, без учета электротехники и ОПК, составил по сравнению с 2020 годом 14% - 86 млн долларов. Это больше показателя 2019 года на 45%.