Марафон инвестиций: глава Удмуртии подвел итоги работы на Санкт-Петербургском экономическом форуме

Удмуртия может привлечь в экономику 35 миллиардов рублей.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии подвел итоги работы на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Мероприятие проходило в северной столице со 2 по 5 июня. Александр Бречалов оценил работу делегации республики как эффективную, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В Санкт-Петербурге делегация Удмуртии провела около 40 деловых встреч с представителями крупнейших торговых, промышленных, инвестиционных и IT-компаний. Среди них – корпорация «Ростех», IKEA, «Уралхим», «Уралкалий», крупные фармацевтические компании. Обсуждались предложения по вложениям в экономику республики и сотрудничеству с предприятиями Удмуртии.

Как рассказал Александр Бречалов, по итогам этих встреч объем инвестиций в регион может составить минимум 35 млрд рублей. «Безусловно, мы будем отрабатывать каждый оффер, но даже если хотя бы 20% оговоренных проектов будут реализованы, это принесет Удмуртии порядка 35 млрд рублей инвестиций», - прокомментировал глава Удмуртии.

В рамках форума Удмуртия подписала документы о сотрудничестве с ПАО «Магнит», Mail.ru Group, некоммерческими организациями «Россия ― страна возможностей» и «Федеральный центр компетенций», а также с Орловской областью, Карелией и Кабардино-Балкарией. Как отметил Александр Бречалов, все соглашения направлены на повышение благосостояния жителей республики и развитие бизнеса.

Так, соглашения с ПАО «Магнит» позволит фермерам Удмуртии выставлять свою продукцию на отдельных полках в магазинах сети. Благодаря договоренности с Mail.ru предприниматели республики получат доступ к инструментам онлайн-продаж, а школьники и студенты - возможность лучше понять тонкости IT-профессий. По итогам встречи с руководством розничной сети «IKEA Россия» торговый оператор готов рассмотреть площадки в Ижевске для открытия шоу-рума.

На полях форума Александр Бречалов предложил дать преференции оборонным предприятиям, выходящим на госзакупки в качестве поставщиков гражданской продукцией. По его словам, это будет хорошей мотивацией для военных заводов быстрее переходить на выпуск новых товаров. Кроме того, глава Удмуртии предложил рассмотреть возможность обнуления ставки НДС на услуги доставки посылок за пределы России.

Традиционно на Санкт-Петербургском экономическом форуме оглашается национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. В этом году Удмуртская Республика заняла в нем 13 строчку. А во время пленарного заседания Владимир Путин упомянул Удмуртию в числе лучших регионов по условиям открытия и ведения бизнеса.