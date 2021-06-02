В рамках заключённых соглашений регион сможет продвигать товары местных производителей в онлайне.

Ижевск. Удмуртия. Компания Mail.Ru Group поможет цифровизировать Удмуртию. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В Санкт-Петербурге в эти дни проходит Петербургский международный экономический форум. На нём между властями Удмуртии и крупным медиахолдингом подписано соглашение, по которому компания поддержит цифровизацию региона. Это включает в себя развитие электронных госуслуг, образования, а также повышение ИТ-грамотности как государственных, так и муниципальных служащих.

Кроме того, регион и медиахолдинг могут реализовать совместные проекты с использованием технологий искусственного интеллекта или облачных сервисов. Отмечается, что соглашение поможет предпринимателям развивать свой бизнес в онлайне с помощью социальных сетей и рекламных технологий холдинга.

«В рамках соглашения с Mail.ru Group наши предприниматели и компании получат доступ к необходимому набору цифровых и маркетинговых инструментов для перевода и развития своего бизнеса онлайн с помощью конкретных решений соцсети «ВКонтакте», платформ Myteam и myTarget и других сервисов. Республика в свою очередь получает инновационного партнера, обладающего глубокими компетенциями и понимающего реальные кейсы применения технологий Big Data и искусственного интеллекта, а также социальных платформ», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.