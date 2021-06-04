Власти Удмуртии пригласили ИКЕА в Ижевск

В столице Удмуртии может появиться шоу-рум и пункт заказов компании.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске может появиться ИКЕА. Как написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, во время Петербургского международного экономического форума делегация региона встретилась с гендиректором розничной сети ИКЕА Россия Понтусом Эрнтеллом.

По словам главы Удмуртии, торговой сети предложили несколько вариантов захода на местный рынок. Это может быть открытие магазина, дизайн-центра, склада или шоу-рума.

Для открытия шоу-рума ИКЕА готова рассмотреть площадки в Ижевске.

Также власти республики обсудили возможность размещения заказов ИКЕА на промышленных площадках Удмуртии или появление региональной продукции на полках магазина.