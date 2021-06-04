Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид Молоку все возрасты покорны Лонгрид Продавай мечты Лонгрид

Владимир Путин назвал Удмуртию лучшим предпринимательским регионом России

17:30, 04 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Владимир Путин назвал Удмуртию лучшим предпринимательским регионом России
17:30, 04 июня, 2021
Екатерина Сентемова
99
0
#Удмуртия\n#предприниматели\n#бизнес\n#Президент России\n#глава Удмуртии
Фото: кадр из трансляции форума
99
0

Глава Удмуртии поблагодарил президента за высокую оценку.

Санкт-Петербург. Президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума отметил, что Удмуртия в числе лучших регионов по условиям для открытия и ведения своего дела в России.

Президент сказал, что на высокие стандарты ориентируются все больше регионов по ряду отдельных направлений. Так кроме Удмуртии хорошую динамику по развитию образования показывает Мордовия, а в Новгородской области лучшая социальная защищенность.

Глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил президента за высокую оценку работы региона на своей странице в «ВКонтакте».

Напомним, что в мае 2021 года республика заняла 2 место в списке благоприятных для бизнеса регионов.

17:30, 04 июня, 2021
Екатерина Сентемова
99
0
#Удмуртия\n#предприниматели\n#бизнес\n#Президент России\n#глава Удмуртии