Владимир Путин назвал Удмуртию лучшим предпринимательским регионом России

Глава Удмуртии поблагодарил президента за высокую оценку.

Санкт-Петербург. Президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума отметил, что Удмуртия в числе лучших регионов по условиям для открытия и ведения своего дела в России.

Президент сказал, что на высокие стандарты ориентируются все больше регионов по ряду отдельных направлений. Так кроме Удмуртии хорошую динамику по развитию образования показывает Мордовия, а в Новгородской области лучшая социальная защищенность.

Глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил президента за высокую оценку работы региона на своей странице в «ВКонтакте».

Напомним, что в мае 2021 года республика заняла 2 место в списке благоприятных для бизнеса регионов.