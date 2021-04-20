Удмуртия вышла в лидеры по объему микрозаймов для бизнеса.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский фонд развития предпринимательства вошел в ТОП-5 в России. За год фондом выдано более 800 микрозаймов на развитие бизнеса, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Удмуртский фонд развития предпринимательства занял четвертое место в рейтинге микрофинансовых организаций России. Такие результаты опубликовало агентство «Эксперт РА». По итогам 2020 года УФРП вышел в лидеры сразу в двух рейтингах: по портфелю микрозаймов для и по объему кредитования бизнеса.

За прошлый год Удмуртский фонд развития предпринимательства выдал 810 микрозаймов на общую сумму 1 млрд 234 млн рублей. Бизнес Удмуртии, получивший поддержку фонда, увеличил налоговые отчисления в бюджеты на 638,5 млн рублей.

Фонд развития предпринимательства работает в Удмуртии с 1995 года. За 25 лет малому бизнесу республики выдано 7600 микрозаймов на сумму почти в 7 млрд рублей.