Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид БУММАШ - заводской бум Лонгрид

В России продлили действие семейной ипотеки по ставке 6%

16:17, 10 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В России продлили действие семейной ипотеки по ставке 6%
16:17, 10 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
21
0
#Россия\n#финансы и деньги\n#Минфин\n#семья\n#дети\n#господдержка\n#ипотека
Фото: pxhere.com
21
0

Программа будет действовать до 2030 года.

Москва. Семейная ипотека по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома будет действовать до 2030 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал Минфина.

Данные условия предоставляются семьям с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Потолок кредита составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В остальных регионах участвующие в программе семьи могут рассчитывать самое большее на 6 млн рублей. При этом первоначальный взнос составляет 20% от стоимости жилья.

Напомним, с 1 июля 2024 года в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки под 8% годовых, запущенная весной 2020 года в качестве антикризисной меры в разгар пандемии.

16:17, 10 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
21
0
#Россия\n#финансы и деньги\n#Минфин\n#семья\n#дети\n#господдержка\n#ипотека