В России продлили действие семейной ипотеки по ставке 6%

Москва. Семейная ипотека по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома будет действовать до 2030 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал Минфина.

Данные условия предоставляются семьям с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Потолок кредита составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В остальных регионах участвующие в программе семьи могут рассчитывать самое большее на 6 млн рублей. При этом первоначальный взнос составляет 20% от стоимости жилья.

Напомним, с 1 июля 2024 года в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки под 8% годовых, запущенная весной 2020 года в качестве антикризисной меры в разгар пандемии.