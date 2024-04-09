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Медработники Удмуртии получат в апреле увеличенные соцвыплаты

10:40, 09 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Медработники Удмуртии получат в апреле увеличенные соцвыплаты
10:40, 09 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#медработники\n#господдержка
Фото: ИА «Сусанин»
186
0

Всего поддержку получат более 9 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2023 году на социальные выплаты медработникам направлено 792 млн рублей. На данный момент такую поддержку получают более 9 тысяч человек. Об этом сообщает отделение Социального фонда РФ по Удмуртии.

В марте 2023 года были увеличены специальные социальные выплаты для врачей, медработников среднего звена, которые работают на селе, в райцентрах и малых городах.

«В городах, где живёт от 50 тысяч до 100 тысяч человек, для врачей размер специальной социальной выплаты увеличен до 29 тысяч рублей, для среднего медперсонала — до 13 тысяч рублей. В населённых пунктах с населением менее 50 тысяч человек специальные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей для медработников среднего звена. Таким образом, в Удмуртии специальные социальные выплаты в повышенном размере будут получать более 3,5 тысяч медицинских работников», — рассказал заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Удмуртии Ильдар Гадршин.

Увеличенные выплаты дойдут до получателей в апреле, никуда дополнительно обращаться для этого не нужно.


 

10:40, 09 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#медработники\n#господдержка