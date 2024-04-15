С начала года в Удмуртии 48 автомобилистам компенсировали стоимость полиса ОСАГО

Ижевск. Удмуртия. Имеющие инвалидность автовладельцы в Удмуртии могут рассчитывать на получение компенсации стоимости полиса ОСАГО. В 2023 году этим правом воспользовались более 100 человек. об этом сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России (СФР) по Удмуртии.

Получить компенсацию можно независимо от установленной группы инвалидности. Водителю возвращается 50% уплаченной страховой премии по договору ОСАГО. Это право закреплено на законодательном уровне.

В 2023 году общий размер выплат составил 430 тыс. рублей, компенсацию получили 110 человек. С начала текущего года уже 48 автовладельцев вернули половину стоимости ОСАГО на 170 тыс. рублей.

«Данная мера поддержки предоставляется гражданам, которым автомобиль необходим по медицинским показаниям. Получить компенсацию могут люди с инвалидностью либо их представители, например, родители ребенка с инвалидностью. Потребность в автомобиле должна быть прописана в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА). Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором указано не больше трех водителей, включая самого гражданина или его законного представителя. Подчеркну, что компенсация предоставляется автоматически, если все организации, ответственные за оказание услуг, направили необходимые сведения в федеральные информационные базы, в том числе в Федеральный реестр инвалидов», – рассказал управляющий отделением Социального фонда России по Удмуртии Алексей Бельтюков.

Компенсация также предоставляется по заявлению, отправленного через госуслуги или заполненном лично в любой клиентской службе отделения СФР.

Решение комиссия принимает за 5 рабочих дней, затем в течение того же срока средства будут перечислены.