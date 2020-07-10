Программу по развитию продаж через eBay запускают для предпринимателей Удмуртии

Эксперты отберут 10 самых экспортно-ориентированных компаний.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запускают программу по развитию розничных экспортных продаж через eBay для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает правительство Удмуртской Республики в соцсети Вконтакте.

Размещение на площадке поможет предпринимателям продвигать и продавать товары по всему миру. Проект стартует при поддержке маркетплейса eBay, компании-интегратора ZoneSmart и Центра поддержки экспорта Удмуртии.

Эксперты отберут 10 самых перспективных компаний. Участникам софинансируют услуги, предоставляемые ZoneSmart по размещению товаров и регистрации профиля на маркетплейсе eBay.

Кроме того, предпринимателям предоставят бесплатную Премиум подписку eBay на 3 месяца. В свою очередь интегратор обучит экспортеров успешному ведению бизнеса на площадке.

По итогам третьего квартала года участник с лучшими показателями по продажам получит дополнительное продвижение – видео и фото о компании, а также последующее размещение на промо-странице и в соцсетях маркетплейса.

Заявку на участие можно подать до 24 июля на сайте проекта.