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Знак «Сделано в Удмуртии» пока останется бесплатным

12:50, 01 марта, 2019
Дарья Саушина
12:50, 01 марта, 2019
Дарья Саушина
172
0
#бизнес\n#Удмуртия\n#СделаноВУдмуртии
Фото: rpk-berega.ru
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0

По словам гендиректора Корпорации развития Удмуртии, знак зарегистрирован на корпорацию, и только она может устанавливать условия его использования.

Ижевск. Удмуртия. Корпорация развития Удмуртии пока не определилась со стратегией использования знака «Сделано в Удмуртии». Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказал генеральный директор акционерного общества Константин Сунцов.

В середине февраля сооснователь сети кафе «Горячий пельмень» Алексей Кононов в соцсетях рассказал о встрече предпринимателей с торговым домом «Сделано в Удмуртии», подведомственным корпорации. Тогда представителям бизнеса сообщили, что торговый знак «Сделано в Удмуртии» будет платным.

«Использование самого бренда становится платным, будет несколько пакетов с абонентской платой, куда входят дополнительные услуги специалистов от дизайнеров до консалтинга. Вот тут-то и скрывается скепсис предпринимателей, как будет это всё работать, как будет контролироваться качество продукции, которая будет получать этот бренд, всё пока очень размыто», - написал Кононов.

Константин Сунцов сообщил, что правообладателем знака «Сделано в Удмуртии» является Корпорация развития, и только она может определять условия использования знака. «Корпорация развития никаких прайсов на этот знак не разрабатывала пока», - сказал он. Обществу еще предстоит определить станет ли логотип знаком качества или знаком места производства товара.

«Если это будет знак качества, то мы должны будем контролировать это качество. Если это будет знак подтверждения того, что этот товар сделан в Удмуртии, то, наверное, это больше маркетинговая составляющая для предприятия. Тогда это история платности», - прокомментировал Сунцов.

В декабре 2017 года первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин говорил, что будет разработана система добровольной сертификации, по итогам которой предпринимателям будет присваиваться знак «Сделано в Удмуртии». Он также уточнил, что сертификация будет бесплатная и достаточно простая. 

12:50, 01 марта, 2019
Дарья Саушина
172
0
#бизнес\n#Удмуртия\n#СделаноВУдмуртии

 

 

 


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