Правообладателем знака станет Корпорация развития.

Ижевск. Удмуртия. «Сделано в Удмуртии» станет зарегистрированным товарным знаком. Как рассказал журналистам первый зампред правительства региона Александр Свинин, правообладателем знака станет Корпорация развития.

«Бренд «Сделано в Удмуртии» и права на него будут зарегистрированы, сейчас эта работа уже ведётся. Правообладателем будет Удмуртская Республика в лице Корпорации развития. Соответственно этот бренд будет принадлежать конкретному юридическому лицу, которое на сто процентов принадлежит республике, чтобы не оказалось так, что очень сильно вложимся в развитие этого бренда, а потом он будет использоваться не так благоприятно, как хотелось бы. Корпорация развития будет разрабатывать систему добровольной сертификации, по итогам которой этот знак будет присваиваться», - рассказал Свинин.

По его словам, в 2017 году власти республики протестировали интерес предпринимателей к этому знаку.

«Эта история пошла в жизнь, она интересна предпринимателям, и её уже можно подавать как некое отличие от других», - отметил Свинин.

Для обладателей этого знака будет разработана определённая система преференций и мер господдержки, например, стойки и места на полках в магазинах.

«Плюс наш микрофинансовый фонд будет давать под сниженную процентную ставку займы обладателям знака «Сделано в Удмуртии», - сказал Свинин.

Он также уточнил, что сертификация будет бесплатная и достаточно простая.

«У органов власти есть отработанный годами инструментарий проверки контрагентов, поэтому она будет несложная […]. Если товар продаётся на полках магазинов, он сертифицирован по российским ГОСТам или международным стандартам, соответственно эту часть (качество – прим.ред.) мы закрыли. Дальше Корпорация проверяет деловую репутацию, проверяет потенциал развития компании, проверяет задолженность перед бюджетами всех уровней. Если предприятие всему этому соответствует, то мы понимаем, что получение предприятием этого знака не несёт для республики репутационных рисков, соответственно этот знак может быть получен», - подытожил первый зампред правительства региона Александр Свинин.