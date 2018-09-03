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КОМОССТРОЙ вошел в федеральный топ компаний по своевременному вводу жилья

10:30, 03 сентября, 2018
10:30, 03 сентября, 2018
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#строительство\n#Ижевск\n#жилье\n#КОМОС\n#Удмуртия\n#Комос-строй
Фото: ИА "Сусанин"
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За первые 6 месяцев 2018 года застройщик ввел 47,8 тыс. кв. метров жилых помещений.

Ижевск. Удмуртия. Компания КОМОССТРОЙ вошла в федеральный топ компаний по своевременному вводу жилья. За первые 6 месяцев 2018 года застройщик ввел 47,8 тыс. кв. метров жилых помещений, говорится в сообщении на сайте Единого реестра застройщиков (ЕРЗ).

«Из ста крупнейших по объемам ввода застройщиков только 15 не допустили переноса изначально запланированного срока ввода», - отмечается на сайте ЕРЗ.

«Мы за 14 лет работы руководствовались принципом строгого соблюдения своих обязательств перед нашими дольщиками. В связи с этим, была сформирована репутация нашей компании, как надежного застройщика. Это не было для нас новостью, потому что мы знали - из 100 построенных объектов срыва сроков мы не допускали ни разу», - рассказал корреспонденту «Сусанина» коммерческий директор компании КОМОССТРОЙ Александр Кузнецов.

Также сообщается, что с соблюдением изначально запланированного квартала ввода в эксплуатацию введено 26% жилья. По итогам 2017 года этот показатель был выше — 46,3% жилья, а в 2016 году — 58,8%.

По словам Александра Кузнецова, факторов, которые могут влиять на этот показатель, несколько. Среди них политика компании, возможные финансовые проблемы застройщиков и изменения в законодательстве.

«Но наш принцип, как надежной компании, остается неизменным», - сказал коммерческий директор КОМОССТРОЙ.

Собеседник также отметил, что в этом году застройщик отметил своеобразный юбилей: компания ввела сотый объект, 79 из которых многоквартирные жилые дома.

10:30, 03 сентября, 2018
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#строительство\n#Ижевск\n#жилье\n#КОМОС\n#Удмуртия\n#Комос-строй

 

 

 


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