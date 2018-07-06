Арбитражный суд Удмуртии прекратил дело о банкротстве Камбарского машзавода

Предприятие погасило задолженность перед налоговиками, которая превышала 30 млн рублей.

Камбарка. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии прекратил производство по делу о банкротстве Камбарского машиностроительного завода. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дело прекращено в связи с тем, что предприятие погасило задолженность.

Напомним, что 29 мая иск на завод подала Федеральная налоговая служба России из-за того, что предприятие задолжало 30 млн 638,9 тыс. рублей в бюджет по обязательным платежам.

Позднее первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин заявил, что что республика не хочет терять компетенцию предприятия именно как машиностроительного завода.