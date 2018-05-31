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ФНС по Удмуртии подала иск о банкротстве «Камбарского машзавода»

10:58, 31 мая, 2018
Георгий Поветкин
10:58, 31 мая, 2018
Георгий Поветкин
613
0
#промышленность\n#Ижевск\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#банкротство\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: ИА "Сусанин"
613
0

Сумма исковых требований составляет 30 млн 638,9 тыс. рублей.

Камбарка. Удмуртия. Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртии подало иск о банкротстве «Камбарского машзавода». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел, сумма исковых требований составляет 30 млн 638,9 тыс. рублей.

Заявление о признании должника банкротом подано 29 мая, судебное заседание пока не назначено.

ООО «Камбарский машиностроительный завод» специализируется на производстве путевых машин, тягово-подвижного состава для дорог узкой колеи. Предприятие принадлежит Василию Еремееву.

10:58, 31 мая, 2018
Георгий Поветкин
613
0
#промышленность\n#Ижевск\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#банкротство\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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