ФНС по Удмуртии подала иск о банкротстве «Камбарского машзавода»

Сумма исковых требований составляет 30 млн 638,9 тыс. рублей.

Камбарка. Удмуртия. Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртии подало иск о банкротстве «Камбарского машзавода». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел, сумма исковых требований составляет 30 млн 638,9 тыс. рублей.

Заявление о признании должника банкротом подано 29 мая, судебное заседание пока не назначено.

ООО «Камбарский машиностроительный завод» специализируется на производстве путевых машин, тягово-подвижного состава для дорог узкой колеи. Предприятие принадлежит Василию Еремееву.