Гендиректор «Ижавиа» рассказал о возможности аэропорта принимать современные самолеты

По словам Александра Синельникова, сейчас авиакомпания проводит допуск для приема Sukhoi Superjet 100.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский аэропорт может принимать современные самолеты. Об этом в интервью каналу «ГТРК Удмуртия» сообщил гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников.

«У нас технологически было ограничение на допуск самолетов иностранного производства, новых самолетов отечественного производства («Суперджет»). Рассказывали истории, что их опасно использовать на действующей инфраструктуре. Я как специалист могу сказать, что качество инфраструктуры оно удовлетворительное», - рассказал Синельников.

При этом, по его словам, сейчас компания рассматривает возможность обновления авиапарка, в том числе за счет российского ближнемагистрального пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100. «Сейчас мы проводим допуск для обслуживания «Суперджета», того типа воздушного судна, которое по полосе имеет уже возможность приема и по местам стоянок тоже. Соответственно он появится», - поделился новый руководитель предприятия.

Александр Синельников также рассказал, что на «Ижавиа» достаточно устаревшая инфраструктура, подходы к управлению, качеству обслуживания и предлагаемому набору услуг. Сейчас перед ним стоит задача провести модернизацию компании, рациональное разделение на аэропорт и перевозчика. При этом в России не так много успешных примеров сохранения перевозчика после разделения комплекса. Это «Уральские авиалинии», S7, «Оренбуржье». Их объединяет то, что компании смогли найти свою нишу на рынке. «Есть практики, когда региональный перевозчик, сумев найти свою нишу, сохраняется на рынке и потом становится успешным крупным перевозчиком. <…> Тонкая грань. Нужно все аспекты рассмотреть с тем, чтобы сохранить авиаперевозчика и развить его».