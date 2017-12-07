В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

Министерству строительства предстоит определить категории жителей, которые смогут воспользоваться льготной ставкой.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2018 году запустят пилотный проект по льготному ипотечному кредитованию. Как сообщает пресс-служба министерства энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, минимальная ставка для заемщиков может составить 5,75% годовых. Правительство региона подписало соглашение АО «Агентством ипотечного жилищного кредитования».

Как пояснили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе ведомства, в настоящее время Минстрой разрабатывает законодательную базу для реализации приоритетного проекта. В том числе, предстоит определить категории жителей Удмуртии, которые смогут рассчитывать на льготную ставку.

По данным Центробанка, по итогам октября средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам снизилась до исторического минимума – 9,95%. В Удмуртии за месяц выдали ипотечных займов на 2 213 млн рублей. Это самый высокий показатель с начала года.