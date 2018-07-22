Уходит эпоха: братья Березуцкие объявили о завершении футбольной карьеры

Прощальное письмо опубликовали на сайте клуба ЦСКА, где защитники отыграли 16 лет.

Москва. Знаменитые футболисты Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьеры. Прощальное письмо братьев опубликовали на сайте клуба ЦСКА, где защитники отыграли 16 лет.

«Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с лёгкой грустью, но с полной уверенностью в своём решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов», - говорится в сообщении.

ПФК ЦСКА Москва on Twitter "Сегодня с лёгкой грустью, но с полной уверенностью в своём решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов" Легенды #ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие обратились к болельщикам с прощальным письмом: https://t.co/1sPUF2d2du Спасибо за всё, Братья!

На двоих братья Березуцкие провели 1033 матча за ЦСКа и 159 игр за сборную России. В твиттере сборной появилась запись: «Уходит эпоха. Защитники Алексей и Василий Березуцкие официально объявили о завершении карьеры профессиональных футболистов. Спасибо за всё, братья! Желаем успехов в дальнейшей деятельности».