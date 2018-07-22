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Уходит эпоха: братья Березуцкие объявили о завершении футбольной карьеры

10:55, 22 июля, 2018
10:55, 22 июля, 2018
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#спорт\n#кадры\n#футбол\n#Москва
Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА Москва
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Прощальное письмо опубликовали на сайте клуба ЦСКА, где защитники отыграли 16 лет.

Москва. Знаменитые футболисты Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьеры. Прощальное письмо братьев опубликовали на сайте клуба ЦСКА, где защитники отыграли 16 лет.

«Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с лёгкой грустью, но с полной уверенностью в своём решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов», - говорится в сообщении.

ПФК ЦСКА Москва on Twitter

"Сегодня с лёгкой грустью, но с полной уверенностью в своём решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов" Легенды #ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие обратились к болельщикам с прощальным письмом: https://t.co/1sPUF2d2du Спасибо за всё, Братья!


На двоих братья Березуцкие провели 1033 матча за ЦСКа и 159 игр за сборную России. В твиттере сборной появилась запись: «Уходит эпоха. Защитники Алексей и Василий Березуцкие официально объявили о завершении карьеры профессиональных футболистов. Спасибо за всё, братья! Желаем успехов в дальнейшей деятельности».

Сборная России on Twitter

Уходит эпоха. Защитники Алексей и Василий Березуцкие официально объявили о завершении карьеры профессиональных футболистов. Спасибо за всё, братья! Желаем успехов в дальнейшей деятельности!


10:55, 22 июля, 2018
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#спорт\n#кадры\n#футбол\n#Москва

 

 

 


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