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Минсельхоз: России не грозит дефицит гречки

16:47, 20 сентября, 2021
Андрей Бирюков
Минсельхоз: России не грозит дефицит гречки
16:47, 20 сентября, 2021
Андрей Бирюков
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#Россия\n#гречка\n#цены
Фото: twenty20.com
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Цена на гречневую крупу и гречиху начала снижаться.

Москва. Россия. В Минсельхозе России заявили, что стране не грозит дефицит гречки. Об этом пишут «Известия».

Стоимость гречки за неделю снизилась на 0,9%. В Минсельхозе России заявили, что запасы крупы у страны есть в достаточном количестве, и дефицит не грозит. 

В ведомстве также рассказали, что в 2021 году на 12,1% увеличили посевные площади гречихи — до 975,9 тыс. га. На момент середины сентября сбор урожая закончен только на 30% территорий. Объёмы производства гречихи превышают спрос предприятий переработки. Это позволяет полностью обеспечить внутренний рынок всем необходимым. Такого результата удалось достичь благодаря мораторию на экспорт гречки и гречихи до конца августа, когда стартовала активная стадия сбора урожая. 

Ранее в Минпромторге России заявляли, что в стране снижаются цены на овощи из борщевого набора. 

 

16:47, 20 сентября, 2021
Андрей Бирюков
73
0
#Россия\n#гречка\n#цены
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