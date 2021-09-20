Минсельхоз: России не грозит дефицит гречки

Цена на гречневую крупу и гречиху начала снижаться.

Москва. Россия. В Минсельхозе России заявили, что стране не грозит дефицит гречки. Об этом пишут «Известия».

Стоимость гречки за неделю снизилась на 0,9%. В Минсельхозе России заявили, что запасы крупы у страны есть в достаточном количестве, и дефицит не грозит.

В ведомстве также рассказали, что в 2021 году на 12,1% увеличили посевные площади гречихи — до 975,9 тыс. га. На момент середины сентября сбор урожая закончен только на 30% территорий. Объёмы производства гречихи превышают спрос предприятий переработки. Это позволяет полностью обеспечить внутренний рынок всем необходимым. Такого результата удалось достичь благодаря мораторию на экспорт гречки и гречихи до конца августа, когда стартовала активная стадия сбора урожая.

Ранее в Минпромторге России заявляли, что в стране снижаются цены на овощи из борщевого набора.