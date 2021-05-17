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Избиение белух в Приморском океанариуме вызвало шок у зоозащитников

15:16, 17 мая, 2021
Евгений Кандаков
Избиение белух в Приморском океанариуме вызвало шок у зоозащитников
15:16, 17 мая, 2021
Евгений Кандаков
163
0
#животные\n#жестокость\n#соцсети\n#видео\n#Прокуратура\n#Приморский край\n#Владивосток\n#киты\n#дельфины\n#полезный город
Фото: twitter.com/biblio_isp
163
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Руководство учреждения и прокуратура края проверяют скандальное видео.

Владивосток. Приморский край. Администрация Приморского океанариума и прокуратура края проводят проверку по видео, на котором заснято избиение белух. Об этом сообщает «Интерфакс».

На кадрах человек, похожий на одного из тренеров учреждения, наносит удары ногами двум белухам. Рядом в бассейне плавают еще два дельфина. Размещенное местными СМИ видео вызвало широкий резонанс у зоозащитников и общественности края.

Пресс-секретарь учреждения Елена Поддубная попросила журналистов не спешить с выводами. Она отметила, что на записи не отражены предшествующие события. В период гона белухи иногда нападают друг на друга, и тренер мог «разнимать» таким способом драку между китообразными, пояснила Елена Поддубная. Также она подчеркнула, что травм животные не получили.

15:16, 17 мая, 2021
Евгений Кандаков
163
0
#животные\n#жестокость\n#соцсети\n#видео\n#Прокуратура\n#Приморский край\n#Владивосток\n#киты\n#дельфины\n#полезный город