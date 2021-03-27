Строительная отрасль России испытывает дефицит кадров

Недостаток трудовых ресурсов достиг почти 2 млн.

Москва. Строительная сфера России испытывает дефицит в кадрах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.

По его словам, сегодня в отрасли не хватает 1,5-2 млн рабочих. Несмотря на то, что из-за такого дефицита зарплаты строителей выросли на 50%, а где-то и в 2 раза, набрать людей крайне сложно. Недостаток трудовых ресурсов является сдерживающим фактором для развития строительства в России.

Поскольку эпидемическая ситуация по коронавирусу улучшается, власти планируют рассмотреть вопрос об упрощении пересечения границ для рабочих. Также проблему хотят решать с помощью переквалификации.