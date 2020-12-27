8% жителей признались, что уже ничего не ждут от своей работы.

Москва. Больше половины россиян надеются на повышение зарплаты в 2021 году. Об этом пишет «Лента» со ссылкой на РИА «Новости».

Опрос провел онлайн-сервис поиска работы SuperJob. Согласно его результатам, увеличения зарплаты ждут 59% россиян. Еще 29% жаждут карьерного роста, а 26% хотят работать под началом адекватного руководства.

Среди тех, кто хотел бы повышения зарплаты, 66% имеют доход от 30 до 50 тыс. рублей.

Кроме того, 25 процентов россиян рассчитывают на новые интересные задачи и проекты, 17 процентов работников хотят улучшения условий труда. Признания же своих усилий ждут всего 9% опрошенных. А вот 8% жителей признались, что уже ничего не ждут от своей работы.