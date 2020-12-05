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Владимир Путин пообещал исполнить мечты двух мальчиков

16:45, 05 декабря, 2020
Анна Торхова
Владимир Путин пообещал исполнить мечты двух мальчиков
16:45, 05 декабря, 2020
Анна Торхова
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#Москва\n#Владимир Путин\n#президент
Фото: pixabay.com
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Президент пообещал прокатиться на коньках.

Москва. Президент России Владимир Путин принял участие в акции «Ёлка желаний». Об этом пишет Российская Газета.
Российский лидер пообещал исполнить мечты двух мальчиков, рассказавших о своих желаниях в письмах. Дмитрий Ощепков из Челябинской области мечтает побывать в Москве на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где работает президент.
«Запросто! Сделаем. Вместе покатаемся», - сказал Владимир Путин.
Александр Колесников из Тульской области мечтает обнять настоящую панду. Президент сказал, что нужно посоветоваться с зоозащитниками. «Мы предпримем максимальные усилия для того, чтобы это желание было реализовано», - заверил он.
16:45, 05 декабря, 2020
Анна Торхова
275
0
#Москва\n#Владимир Путин\n#президент