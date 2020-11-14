Скончался народный артист СССР Армен Джигарханян

Ему было 85 лет.

Москва. Умер советский актер Армен Джигарханян. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Народный артист СССР скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Ему было 85 лет.

Как пишет Лента.ру, причиной смерти стали возраст и болезни.

Артист и режиссер был известен ролями в кинолентах «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли» и многих других. Он являлся одним из основателей и художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.