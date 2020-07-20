Путин объявил о переносе «Бессмертного полка» на 2021 год

Ранее из-за коронавируса акцию перенесли на День ВМФ, а затем отложили на неопределенный срок.



Керчь. Крым. Президент России Владимир Путин принял предложение перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год. Об этом он объявил на церемонии закладки новых кораблей в Керчи, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

Глава государства пояснил, что как бы ни хотелось провести акцию в этом году, перенос неизбежен. Также Путин пообещал, что в будущем году «Бессмертный полк» проведут достойно и красиво.

Напомним, 9 мая этого года шествие пришлось отменить из-за угрозы распространения коронавируса. В июне Путин предложил провести акцию 26 июля, в День Военно-Морского флота, вместе с морским парадом. Однако в середине июля сопредседатель Общероссийского движения «Бессмертный полк», народный артист СССР Василий Лановой заявил, что мероприятие может пройти 2 или 3 сентября. Но и этот прогноз не сбылся. Стало известно, что организаторы акции высказались за перенос на неопределенный срок. По их мнению, «Бессмертный полк» в масках, перчатках и с соблюдением социальной дистанции противоречит духу акции, которая подразумевает шествие плечом к плечу.