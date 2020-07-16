Для шествия «Бессмертного полка» выберут новую дату

Акция перенесена на неопределенный срок.



Москва. 26 июля акция «Бессмертный полк» не состоится. Организаторы отменили шествие из-за продолжающихся вспышек коронавируса в ряде российских регионов, пишет «Интерфакс».

В пресс-службе движения агентству рассказали, что шествие перенесено на неопределенный срок, решение о новой дате объявят после улучшения ситуации с COVID-19.

Организаторы акции пришли к выводу, что провести шествие в конце июля будет возможно только при использовании масок, перчаток и соблюдении социальной дистанции. Это противоречит духу «Бессмертного полка», который всегда был шествием плечом к плечу, олицетворяющим всеобщее единение, пояснила сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева.

Ранее сопредседатель Общероссийского движения «Бессмертный полк», народный артист СССР Василий Лановой заявил, что акцию могут перенести на 2 или 3 сентября.

Напомним, из-за коронавируса в этом году 9 мая мероприятие прошло в виртуальном формате. А 26 мая президент России Владимир Путин поручил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в День Военно-морского флота. Однако глава государства не исключил, что акцию вновь придется перенести в случае продолжения распространения коронавируса.