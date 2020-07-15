Василий Лановой заявил, что «Бессмертный полк» могут перенести на сентябрь

Народный артист СССР является сопредседателем одноименного Общероссийского движения.



Москва. Всероссийскую акцию «Бессмертный полк» собираются отложить на начало сентября. Об этом рассказал «Интерфаксу» сопредседатель одноименного Общероссийского движения, народный артист СССР Василий Лановой.

По его словам, в качестве новой даты организаторы акции рассматривают 2 или 3 сентября.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки 9 мая в этом году акция впервые прошла в онлайн-формате. Участие в ней приняли 3 млн человек, а видеотрансляцию посмотрели более 25 млн зрителей.

26 мая президент России Владимир Путин предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в День Военно-Морского флота. Однако он не исключил, что эта дата может быть изменена в случае новой вспышки коронавируса.