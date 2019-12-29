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Владимир Путин подписал закон об информировании граждан о положенных им льготах

12:32, 29 декабря, 2019
Юрий Абашев
Владимир Путин подписал закон об информировании граждан о положенных им льготах
12:32, 29 декабря, 2019
Юрий Абашев
182
0
#Владимир Путин\n#льготы\n#закон\n#Президент России
Фото: newsbel.by
182
0

Граждане получат право выбрать вариант получения информации о своих льготах.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданами права выбора варианта получения информации о полагающихся им льготах. Об этом сообщают Известия.

Информацию о льготах и условиях их назначения можно будет получить не только в органах власти, но и на портале госуслуг и едином колл-центре. Закон позволит узнавать о мерах господдержки, например, при рождении ребёнка, получении потребительского или ипотечного кредита.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2020 года.

12:32, 29 декабря, 2019
Юрий Абашев
182
0
#Владимир Путин\n#льготы\n#закон\n#Президент России

 

 

 


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