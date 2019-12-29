Владимир Путин подписал закон об информировании граждан о положенных им льготах

Граждане получат право выбрать вариант получения информации о своих льготах.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданами права выбора варианта получения информации о полагающихся им льготах. Об этом сообщают Известия.

Информацию о льготах и условиях их назначения можно будет получить не только в органах власти, но и на портале госуслуг и едином колл-центре. Закон позволит узнавать о мерах господдержки, например, при рождении ребёнка, получении потребительского или ипотечного кредита.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2020 года.