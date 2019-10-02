В Волгограде пранкеры в полицейской форме обыскивали людей в «поисках» наркотиков

Парней наказали.

Волгоград. Волгоградская область. В Волгограде два блогера переоделись в полицейскую форму и отправились на улицы города, где стали приставать к людям. Об этом пишет «Лайф.ру» со ссылкой на «КП».

Молодые люди обыскивали людей, при этом нецензурно выражаясь. По их заверениям, в их отдел поступила информация, что на данной точке распространяют наркотики, а жертва пранка крайне похожа на предполагаемого преступника.

В итоге настоящие правоохранители задержали лжеполицейских. За мелкое хулиганство и ругань они получили по 10 суток лишения свободы, также была конфискована форма. Кроме того, пранкерам придется заплатить штраф в 1,5 тыс. рублей за ее ношение.

Пользователям сети также не показалась шутка удачной. В комментариях люди возмутились поведению и усомнились в интеллектуальных способностях молодых людей.