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В Волгограде пранкеры в полицейской форме обыскивали людей в «поисках» наркотиков

19:00, 02 октября, 2019
Дарья Снидкова
В Волгограде пранкеры в полицейской форме обыскивали людей в «поисках» наркотиков
19:00, 02 октября, 2019
Дарья Снидкова
502
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#блогеры\n#Волгоград\n#наказание\n#Пранкеры
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Парней наказали.

Волгоград. Волгоградская область. В Волгограде два блогера переоделись в полицейскую форму и отправились на улицы города, где стали приставать к людям. Об этом пишет «Лайф.ру» со ссылкой на «КП».

Молодые люди обыскивали людей, при этом нецензурно выражаясь. По их заверениям, в их отдел поступила информация, что на данной точке распространяют наркотики, а жертва пранка крайне похожа на предполагаемого преступника.

В итоге настоящие правоохранители задержали лжеполицейских. За мелкое хулиганство и ругань они получили по 10 суток лишения свободы, также была конфискована форма. Кроме того, пранкерам придется заплатить штраф в 1,5 тыс. рублей за ее ношение.

Пользователям сети также не показалась шутка удачной. В комментариях люди возмутились поведению и усомнились в интеллектуальных способностях молодых людей.   

19:00, 02 октября, 2019
Дарья Снидкова
502
0
#блогеры\n#Волгоград\n#наказание\n#Пранкеры

 

 

 


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