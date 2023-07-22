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Пожилому жителю Удмуртии на полгода ограничили свободу за незаконное хранение оружия

17:40, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Пожилому жителю Удмуртии на полгода ограничили свободу за незаконное хранение оружия
17:40, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#оружие\n#суд\n#наказание
Фото: unsplash.com (Tom Def)
61
0

Мужчина нашел пистолет во время рыбалки и повесил его для красоты в комнате.  

Балезино. Удмуртия. В Удмуртии осудили 69-летнего жителя Балезинского района за незаконное хранение пистолета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в 2010 году мужчина во время рыбалки на одном из прудов района нашел самодельный однозарядный пистолет. Он принес его домой и хранил в шкафу, а потом решил повесить оружие на стену для красоты.

В апреле 2023 года сотрудники полиции обнаружили и изъяли пистолет. Эксперт заключил, что это гладкоствольное, короткоствольное огнестрельное оружие. Из этого однозарядного пистолета можно стрелять патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Оружие изготовили самодельным способом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК России («Незаконное хранение огнестрельного оружия»). Балезинский районный суд на 6 месяцев ограничил обвиняемому свободу. 

17:40, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#оружие\n#суд\n#наказание