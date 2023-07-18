Обливший знакомого кипятком житель Каракулино проведет 1,5 года в колонии

Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии осудили жителя Каракулино, который облил знакомого кипятком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что в ночь с 25 на 26 апреля 2023 года у пьяного подсудимого возник конфликт со знакомым. Во время разборок в своей квартире он повалил потерпевшего на пол и потащил в ванную, где облил горячей водой из душа. В результате человек получил множественные термические ожоги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 112 УК России («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия»).

Суд приговорил обвиняемого к 1,5 годам лишения свободы с испытательным сроком год и 6 месяцев. ​​​​​​​Приговор в законную силу не вступил.