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Обливший знакомого кипятком житель Каракулино проведет 1,5 года в колонии

16:46, 18 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Обливший знакомого кипятком житель Каракулино проведет 1,5 года в колонии
16:46, 18 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
241
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#Каракулино\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело\n#наказание
Фото: unsplash.com (kevin Baquerizo)
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Потерпевший получил термические ожоги.

Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии осудили жителя Каракулино, который облил знакомого кипятком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что в ночь с 25 на 26 апреля 2023 года у пьяного подсудимого возник конфликт со знакомым. Во время разборок в своей квартире он повалил потерпевшего на пол и потащил в ванную, где облил горячей водой из душа. В результате человек получил множественные термические ожоги. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 112 УК России («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия»). 

Суд приговорил обвиняемого к 1,5 годам лишения свободы с испытательным сроком год и 6 месяцев. ​​​​​​​Приговор в законную силу не вступил. 

16:46, 18 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
241
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело\n#наказание