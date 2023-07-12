Посадившему жену на цепь жителю Удмуртии на год ограничили свободу

Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии осудили жителя Каракулинского района, который посадил жену на цепь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В апреле 2023 года мужчина в своем доме избил жену. После этого он обмотал супругу металлической цепью, которую закрепил болтом и гайкой на системе отопления. Далее обвиняемый закрыл дверь дома на навесной замок и уехал в соседний регион на заработки.

В результате женщина 5 часов не могла свободно передвигаться. За это время потерпевшая все же смогла добраться до телефона и позвонить в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 127 УК России («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением»).

Мировой суд судебного участка Каракулинского района решил ограничить мужчине свободу на один год. Обвиняемому запретили менять место жительства и выезжать за пределы Каракулинского района без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Пока приговор в законную силу не вступил.