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      Радиоактивный элемент рутений-106 на Южный Урал мог доставить спутник

      15:12, 08 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      15:12, 08 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      177
      0
      #космос\n#экология\n#Челябинск\n#мирный_атом\n#загрязнения\n#радиация
      Фото: pixabay.com
      177
      0

      К такой версии пришла комиссия Росатома.  

      Москва. Комиссия «Росатома» подвела итоги проверки радиационной обстановки в Челябинской области. Как пишет «Интерфакс», источником обнаруженного там рутения-106 эксперты считают сгоревший искусственный спутник Земли. 

      Данную версию члены комиссии назвали приоритетной. В ее пользу говорит отсутствие повышенного радиационного фона между Южным Уралом и Восточной Европой. 

      Напомним, в ноябре Росгидромет зафиксировал наличие рутения-106 (научное обозначение – «Ru-106») в атмосфере над Южным Уралом. Поначалу появлялась информация о превышении концентрации радиоактивного элемента в сотни раз от нормы, затем специалисты заверили, что содержание изотопа не опасно для человека. Рутений в схожих концентрациях обнаружили ранее также в Европе. 

      По результатам дополнительной проверки радиационной обстановки на производственном объединении «Маяк» в Челябинской области рутения-106 в контрольных пробах не выявлено. Нарушений в работе системы радиационного мониторинга предприятия комиссия также не обнаружила. На комбинате «Маяк», напомним, перерабатывают отходы ядерного топлива. 

      Специалисты отметили, что рутений-106 не мог попасть в атмосферу в результате работы АЭС, поскольку в процессе деления урана он может выделяться исключительно в смеси с другими изотопами. 

      Таким образом, рутений был обнаружен только в Европе и на Южном Урале. Других очагов распространения изотопа Ru-106 между ними не выявлено. В такой ситуации наиболее вероятным источником рутения могло быть сгорание в атмосфере искусственного спутника, или его фрагмента, заявили эксперты.

      15:12, 08 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      177
      0
      #космос\n#экология\n#Челябинск\n#мирный_атом\n#загрязнения\n#радиация

       

       

       

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