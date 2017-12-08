Радиоактивный элемент рутений-106 на Южный Урал мог доставить спутник

К такой версии пришла комиссия Росатома.

Москва. Комиссия «Росатома» подвела итоги проверки радиационной обстановки в Челябинской области. Как пишет «Интерфакс», источником обнаруженного там рутения-106 эксперты считают сгоревший искусственный спутник Земли.

Данную версию члены комиссии назвали приоритетной. В ее пользу говорит отсутствие повышенного радиационного фона между Южным Уралом и Восточной Европой.

Напомним, в ноябре Росгидромет зафиксировал наличие рутения-106 (научное обозначение – «Ru-106») в атмосфере над Южным Уралом. Поначалу появлялась информация о превышении концентрации радиоактивного элемента в сотни раз от нормы, затем специалисты заверили, что содержание изотопа не опасно для человека. Рутений в схожих концентрациях обнаружили ранее также в Европе.

По результатам дополнительной проверки радиационной обстановки на производственном объединении «Маяк» в Челябинской области рутения-106 в контрольных пробах не выявлено. Нарушений в работе системы радиационного мониторинга предприятия комиссия также не обнаружила. На комбинате «Маяк», напомним, перерабатывают отходы ядерного топлива.

Специалисты отметили, что рутений-106 не мог попасть в атмосферу в результате работы АЭС, поскольку в процессе деления урана он может выделяться исключительно в смеси с другими изотопами.

Таким образом, рутений был обнаружен только в Европе и на Южном Урале. Других очагов распространения изотопа Ru-106 между ними не выявлено. В такой ситуации наиболее вероятным источником рутения могло быть сгорание в атмосфере искусственного спутника, или его фрагмента, заявили эксперты.