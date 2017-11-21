Удмуртский Гидрометцентр: в республике радиационный фон в норме

Синоптики успокоили жителей республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии радиационный фон находится в пределах нормы. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

«В связи с появившейся информацией в СМИ, сообщаем: по данным Удмуртского ЦГМС радиационный фон на территории Удмуртской Республики находится в пределах норм», - отмечают синоптики.

Естественный радиационный фон не должен превышать 20 микрорентген в час. В Удмуртии это значение составляет 15-16 микрорентген в час.

Ранее Росгидрометцентр сообщил о выбросе радиоактивного изотопа рутения Ru-106 в Челябинской области. При этом в районе населенного пункта Аргаяш радиационный фон был превышен в 986 раз, а в населенном пункте Новогорный, расположенном в 18 километрах — в 440 раз.