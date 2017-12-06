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      В России предложили разрешить круглосуточную продажу шампанского на Новый год и Рождество

      11:35, 06 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      11:35, 06 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      220
      0
      #Новый год\n#алкоголь\n#Рождество\n#инициативы\n#Ленинградская область\n#законопроект
      Фото: pixabay.com
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      С инициативой выступили депутаты Ленинградской области.

      Санкт-Петербург. В парламенте Ленинградской области предложили снять запрет на продажу шампанского на Новый год и Рождество. Как пишет РТ, новый законопроект представил депутат Владимир Петров.  

      По информации издания, в документе предлагается разрешить магазинам продавать игристое вино в новогоднюю и рождественскую ночи с 22:00 до 8:00. При этом оставить в силе запрет продажи других алкогольных напитков.  

      По словам автора инициативы, это поможет снизить количество случаев отравления фальсифицированным алкоголем.  

      Кроме того депутат добавил, что такие нововведения могут положительно сказаться на экономике и позволят увеличить количество уплаченных налогов в бюджете страны. 

      11:35, 06 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      220
      0
      #Новый год\n#алкоголь\n#Рождество\n#инициативы\n#Ленинградская область\n#законопроект

       

       

       

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