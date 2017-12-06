В России предложили разрешить круглосуточную продажу шампанского на Новый год и Рождество

С инициативой выступили депутаты Ленинградской области.

Санкт-Петербург. В парламенте Ленинградской области предложили снять запрет на продажу шампанского на Новый год и Рождество. Как пишет РТ, новый законопроект представил депутат Владимир Петров.

По информации издания, в документе предлагается разрешить магазинам продавать игристое вино в новогоднюю и рождественскую ночи с 22:00 до 8:00. При этом оставить в силе запрет продажи других алкогольных напитков.

По словам автора инициативы, это поможет снизить количество случаев отравления фальсифицированным алкоголем.

Кроме того депутат добавил, что такие нововведения могут положительно сказаться на экономике и позволят увеличить количество уплаченных налогов в бюджете страны.